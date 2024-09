Patricio Parodi y Laura Spoya protagonizan curioso video: ¿Actuarán en remake de telenovela mexicana?

¡Atención, fans de la farándula! En los últimos días, un video promocional ha puesto en el centro de la atención a Patricio Parodi y Laura Spoya, quienes podrían ser los protagonistas del remake de la icónica telenovela mexicana "El Premio Mayor". Esta novela, que se ganó el corazón del público en los años 90, podría regresar a la pantalla con un nuevo enfoque.

El video, que ha comenzado a circular en redes sociales, muestra a Patricio y Laura caracterizados como los inolvidables Huicho Domínguez y La Tesorito. El anuncio fue compartido por América Televisión, y lo más llamativo es que utiliza la famosa canción de la telenovela, lo que ha despertado la nostalgia entre quienes crecieron viéndola.

El influencer Ric La Torre también se ha expresado sobre esta posible nueva versión, comentando que aún no hay muchos detalles claros sobre si se trata de una nueva telenovela o de un programa de concursos.

La reacción del público no se ha hecho esperar. Los comentarios en redes sociales han sido variados: "Lo más probable es que sea de Michelle Alexander", "Debe ser una parodia", y "Confío en Laura, no en Patricio" , son algunas de las opiniones que han surgido. Muchos fans han expresado su escepticismo sobre las habilidades de actuación de Patricio, lo que ha añadido un poco de picante a la conversación.

A pesar de que Patricio y Laura no han hecho comentarios oficiales sobre el tema, ambos siguen trabajando en sus respectivos proyectos. Patricio continúa siendo una figura importante en "Esto es Guerra", mientras que Laura ha encontrado un nuevo hogar en "Al Sexto Día" de Panamericana Televisión, donde reemplazó a Yahaira Plasencia.

En otro capítulo de la vida de Patricio, recientemente se dio un reencuentro tenso con su expareja Luciana Fuster en el set de "Esto es Guerra". Luciana regresó como conductora invitada, lo que generó una atmósfera extraña entre ambos. Durante la presentación, Luciana fue recibida calurosamente por sus compañeros, pero cuando llegó el momento de saludar a Patricio, este se mantuvo serio y distante.

La tensión fue visible, y los seguidores del programa no tardaron en notar la incomodidad. Al ser consultado por la prensa sobre su interacción con Luciana, Patricio respondió.

"Simplemente, me río porque no me gusta generar nada. No quiero que se genere nada", mencionó. Aseguró que su actitud seria es solo para evitar rumores innecesarios.