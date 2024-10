Valentino humilla a Rosangela Espinoza durante batalla en 'EEG' : "Yo no compro seguidores"

El tiktoker Valentino Palacios fue invitado al programa 'Esto Es Guerra' y en medio de la competencia tuvo un fuerte enfrentamiento de palabras con Rosangela Espinoza, debido a que la streamer intentó minimizarlo por su cantidad de seguidores en TikTok. Sin embargo, no esperaba que el influencer le respondiera de forma directa.

Todo sucedió después que ambos personajes participen en un juego, donde al parecer Rosangela no destacó y expresó su queja; enseguida, Valentino pidió la palabra y expresó: "Oye que tienes, esfuérzate pues, pura queja y queja nomás".

El comentario no le gustó en absoluto a la 'chica selfie', quien intentó minimizar a Valentino preguntando su cantidad de seguidores en la plataforma China: "¿Cuántos seguidores tienes?".

El joven creador de contenido no se quedó callado y arremetió duramente contra Espinoza, sacándole en cara que su comunidad de TikTok es muy sólida y la construida desde cero sin necesidad de trampas.