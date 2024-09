Magaly impacta a las redes sociales tras mostrase sin maquillaje: "Ya no abuses de los filtros"

Magaly Medina es una de las conductoras de televisión más reconocidas de las últimas décadas y recientemente generó controversia en redes sociales al mostrarse sin una gota de maquillaje, para luego hacer una transición y aparecer maquillada; esto provocó una reacción masiva entre sus seguidores

Hace unas horas Magaly publicó un video en el que se une a la tendencia de la canción 'Rosa que linda eres'. Sin embargo, en vez de mostrarse super producida, decidió aparecer sin maquillaje y mostrando su piel al natural.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar; muchos indicaron que Magaly tiene una piel muy bonita a sus más de 60 años, ya que se ve bastante luminosa

"Hay gente q espera ansiosa un publicación de Magaly para descargar su frustración ante una triunfadora, otras pasan ignoradas, "qué bonita piel tienes, me encantaría saber qué productos utilizas", "Guapa Magaly, que soporten", expresar algunos de esos fanáticos.

Sin embargo, hubieron otras personas que dejaron comentarios negativos aduciendo que la conductora de ATV había abusado de los rellenos faciales, mientras que otros la acusaron de utilizar filtros para suavizar su piel.

"Ya no tiene nariz ni ojos, parece inflada", "mucho filtro", "ya no abuses de los filtros", "suave con el botox", "me gusta tu programa pero aquí claramente estás abusando de los filtros", comentaron otros internautas.