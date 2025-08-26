¿Le hizo caso? Ana Paula sorprende con cambio de look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero dejó un curioso comentario en las redes de Ana Paula Consorte que desató rumores de celos. Lo llamativo es que, poco después, la pareja del futbolista apareció con un look mucho más tapado, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Ana Paula cambio look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sigue dando que hablar en el mundo de la farándula. Esta vez, todo se desató luego de que el 'Depredador' dejara un comentario que muchos interpretaron como un ataque de celos.

El comentario que encendió la polémica. Hace unos días, Paolo no pudo resistirse a comentar un video donde su pareja aparecía entrenando en el gimnasio con ropa ajustada.

"No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?, ¿a quién pertenece todo esto?", escribió el futbolista en la publicación de su pareja.

El mensaje encendió las redes y levantó críticas, ya que algunos lo catalogaron como celoso. Y para sorpresa de muchos, en su siguiente aparición en el gym, Ana Paula cambió su look: esta vez se mostró más tapada y con un suéter amarrado a la cintura para evitar que la graben de espaldas.

Según notó "América Hoy", la brasileña, que suele lucir sus curvas con seguridad, ahora prefirió mostrarse más recatada. Esto ha hecho que surjan todo tipo de preguntas: ¿lo hizo para calmar los celos de Paolo o fue pura casualidad?

El contraste no pasó desapercibido, pues hace solo unos días la garota entrenaba con shorts cortos y tops deportivos, sin preocuparse por las cámaras. Ahora, en cambio, hasta parece evitar que alguien la grabe desde ciertos ángulos.

Opiniones divididas en "América Hoy"

En el programa "América Hoy", el tema fue analizado con bastante picante. Janet Barboza y Valeria Piazza comentaron que los celos de Paolo fueron evidentes en otra relación pasada con Alondra García Miró.

Janet Barboza fue tajante: "Al parecer Paolo Guerrero no cambia. Los hombres que son celosos van a ser celosos toda su vida. Me recuerda a lo que pasó con Alondra García Miró, cuando Paolo decía que no permitiría que su pareja se besara en una novela." Valeria Piazza dijo: "Imagínense que tu pareja esté diciéndote todo el tiempo qué faldita usar o qué escote no mostrar. Eso no va."

Por su parte, Dorita Orbegoso fue más dura con el futbolista. Incluso recordó una etapa complicada de su vida en donde su pareja tuvo un comentario que ella no dejó pasar por alto.

"Está demostrando el típico hombre peruano, el machismo en todo su esplendor. Si yo tuviera el cuerpo de Ana Paula, saldría con el verdadero shortcito", mencionó Dorita. "En mi antigua relación, el padre de mi hijo me dijo que cuando una mujer ya tiene un bebé no debería desfilar ni salir en bikini. Y por eso me separé", contó.

El testimonio de Dorita Orbegoso fue aplaudido en el set. Las conductoras coincidieron en que una pareja segura no debería imponer cómo debe vestirse la otra persona.

En conclusión, lo cierto es que el cambio de look de Ana Paula Consorte generó sorpresa. Mientras algunos piensan que fue un gesto para su pareja, otros aseguran que solo fue coincidencia. Pero lo que no queda duda es que el comentario de Paolo Guerrero volvió a ponerlo en el centro de la polémica por sus celos.