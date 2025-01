Lorena Álvarez sobre el caso de Jean Deza: "No somos las encargadas de transformar a un pegalón"

La destacada periodista Lorena Álvarez arremetió contundentemente contra el futbolista Jean Deza, quien enfrenta 11 denuncias por agresión física. La más reciente fue presentada por su expareja Gabriela Álava. En su intervención en "Latina Noticias", Lorena expresó una profunda indignación por la constante impunidad que rodea al deportista y la ausencia de responsabilidad por sus acciones.

"Nosotras merecemos ser felices, estar seguras, sanas y en una relación feliz; no nos toca transformar, cambiar, ayudar. No somos las encargadas de transformar a un pegalón, eso le toca al sistema de justicia", dijo, resaltando que este tipo de violencia debe ser abordado por las autoridades, no por las víctimas.