Paula Macher, ex de Moreli, revela que había escuchado rumores de relación con Luciana Fuster hace varios meses

Paula Macher, expareja del compositor Juan Morelli, habló sobre su relación con el colombiano y los rumores sobre su vínculo con Luciana Fuster. La influencer reveló que escuchó rumores de esta nueva relación antes de que la pareja fuera vista públicamente, aclarando que no fue la causa de su separación.

Según Macher, su relación con Morelli terminó por motivos personales y no por la presencia de una tercera persona. La influencer explicó que la ruptura ocurrió debido a que ya no se entendían como pareja y mencionó que, tras separarse, Morelli le informó que estaba conociendo a alguien más.

En su pronunciamiento, Macher destacó que Morelli no tenía ninguna obligación de contarle sobre su nueva relación, pero el compositor decidió ser honesto con ella. Esta actitud dejó claro que el vínculo con Luciana Fuster comenzó después de que ellos ya habían finalizado su romance.

"Mi relación de verdad no terminó por nada..., o sea solo fue porque ya no nos entendíamos, entonces yo ya estaba muy preocupada por él. Ya habíamos terminado, él no tenía por qué contarme, pero después me sentó a contarme como 'estoy conociendo a esta persona', en fin", aseguró en su podcast 'Happy Labs'.