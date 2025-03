¿Christian Cueva y Jefferson Farfán afanaron a Samantha Batallanos?: Esto respondió la modelo

La modelo y ex Miss Grand Perú, Samantha Batallanos, fue consultada sobre si había recibido insinuaciones de los futbolistas Jefferson Farfán y Christian Cueva. Sus declaraciones se dieron en el programa América Hoy, donde dejó en claro su posición sobre ambos deportistas.

En la conversación, se mencionó a varios personajes del espectáculo y del deporte, entre ellos el modelo Patricio Parodi. Ante la pregunta sobre su supuesta relación con Farfán y Cueva, Batallanos no dudó en responder con sinceridad y sin rodeos.

¿Samantha fue afanada por futbolistas?

Sobre Jefferson Farfán, la modelo fue clara y negó cualquier intento de conquista. "No, nos conocemos del gimnasio, hemos hablado, sí, pero súper chévere. Cero gileos, cero flirteos, nada de nada", afirmó, desmintiendo cualquier rumor sobre un acercamiento romántico con el exfutbolista.

En el caso de Christian Cueva, su respuesta fue aún más contundente y con un toque de ironía. "Ay, por favor, no, no hay forma. No me gusta nada, ¡iugh! No van a comparar a Patricio Parodi con Cueva, pues", dijo, dejando en claro que el futbolista no es de su agrado.

Las declaraciones de Batallanos no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde muchos reaccionaron a su expresión sobre Cueva. Aunque su comentario generó diversas opiniones, la modelo no profundizó más en el tema.

Samantha defiende a Milett

Hace unos días Samantha Batallanos no se quedó callada y salió en defensa de Milett Figueroa tras las críticas que ha recibido como conductora en "América Hoy". La modelo resaltó que Milett está demostrando su talento en televisión y que algunos solo la critican por su belleza.

Samantha Batallanos aplaudió el trabajo de Milett Figueroa en la conducción y destacó su esfuerzo por seguir aprendiendo junto a sus compañeras de programa.

"Me encanta el trabajo que está haciendo Milett en el programa 'América Hoy', yo como peruana siempre la he estado apoyando. Me parece una chica muy guapa y talentosa, tal como se ha visto su desempeño en Argentina donde nos ha representado", comentó la modelo.

También, la modelo mencionó que tener al lado a Ethel Pozo y Janet Barboza es una gran oportunidad para ella.

Es así que, Samantha Batallanos defendió el puesto de Milett en 'América Hoy' y también dejó en claro que no ha tenido ningún tipo de acercamiento sentimental con Jefferson Farfán ni con Christian Cueva, alejándose de cualquier especulación sobre posibles vínculos con los futbolistas.