Magaly Medina critica duramente a la Policía: "No les da la gana de proteger a la gente que los necesita"

El feminicidio de Sheyla Cóndor en Comas ha causado indignación en todo el país, y Magaly Medina no dudó en expresar su enojo en su programa "Magaly TV La Firme". En un emotivo comentario, la conductora criticó duramente a la Policía Nacional del Perú (PNP) por no actuar con la urgencia y empatía necesarias para evitar la tragedia.

La joven de 26 años perdió la vida y fue desmembrada por Darwin Condori, un efectivo policial con antecedentes por violencia sexual.

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina inició su intervención relatando el doloroso caso de la madre de Sheyla Cóndor, quien, tras la desaparición de su hija, acudió a la comisaría con pruebas claras de que la joven había estado en contacto con el efectivo policial Darwin Condori.

La madre presentó la computadora de Sheyla, en la que se evidenciaba que había quedado con él. Sin embargo, los oficiales desestimaron su preocupación y le dijeron que "seguro su hija se fue con alguien".

La conductora también cuestionó la falta de mujeres policías en las comisarías, subrayando la importancia de una atención adecuada, especialmente en situaciones de violencia de género.

El caso se tornó aún más alarmante cuando se descubrió que el presunto asesino era un policía activo, Darwin Condori, quien además tenía antecedentes de violencia sexual.