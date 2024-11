Magaly arremete contra Pamela López por cobrar miles de soles por evento: "No sabe hacer nada"

La ahora influencer Pamela López ha decidido entrar al mundo del espectáculo y ya cuenta con una mánager para coordinar sus contratos. A través del programa de Magaly, mostraron exorbitante cifra que estaría cobrando solo por aparecer en algún evento y la conductora arremetió contra ella.

Magaly Medina contra Pamela López

A través del programa de Magaly Medina, mostraron que la ahora influencer estaría cobrando entre 16 mil y 18 mil soles solo por ir a un evento. Los urracos se comunicaron con la mánager de Pamela López, Carla Cueva, donde quedaron sorprendido por lo caro que cobraría solo por estar presente, ya que tampoco sería animadora.

Ante ello, la conductora de Tv expresó que no queda duda que su supuesto emprendimiento de marcianos en todo el año, no le alcanzaría cubrir 16 mil soles. Por ello, ahora entró a los eventos y que la gente solo pagaría por ir a verla, ya que no sabría hacer nada. Incluso, comentó que para que jale interés podría incluir a su nuevo saliente llamado 'El Diablo' para que puedan contratarla.

"¿Será que la gente pague 16 mil soles en Lima más IGV para ir a verla? ¿Alguien pagaría por eso? Definitivamente los marcianos no te pagan 16 mil soles. Ella ha encontrado esa forma (ir a eventos). Ella no sabe nada, ella no canta ¿Por qué pagaría la gente? solo por verla por curiosidad, pero yo creo que igual que Cueva y Pamela Franco, podría ir acompañada con su nuevo saliente. De repente así todavía podría generar un poco de interés", expresó.

El costo por aparecer en eventos y videoclips

En el reportaje en el programa de Magaly TV, revelaron el costo que cobraría Pamela López por solo aparecer en un evento en Lima Metropolitana, en provincia y en un videoclip. Además, todo esto no incluiría entrevista a la prensa, ni animación.

Presentaciones en Lima Metropolitana: 16,000 soles + IGV Incluye movilidad para Pamela + 1.

Presentaciones en provincias: 18,000 soles + IGV No incluye movilidad, hospedaje, viáticos, ni boletos aéreos para Pamela + 1.

Para aparición en videoclip: 20,0000 soles + IGV Para rodaje de un día, usar su imagen en el videoclip y redes sociales, fotos para videoclips y portadas, video de presentación de un concierto. No incluye entrevistas a la prensa

Finalmente, la conductora Magaly Medina quedó sorprendida por el alto costo que cobra Pamela López solo por su imagen en cualquier evento. Se preguntó sí alguien pagaría esa exorbitante suma solo para verla, porque añade que la influencer no sabría hacer nada.