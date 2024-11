'Urracos' de Magaly Medina 'chancan' a Julián Zucchi por no oficializar a Priscila Mateo: "Patán"

La relación entre Julián Zucchi y Priscila Mateo había despertado el interés del público, especialmente por la conexión que mostraban en sus redes sociales. Sin embargo, la falta de interacciones recientes y la notable ausencia del argentino en el cumpleaños número 33 de la exreportera de 'Magaly TV, la firme' empezaron a generar sospechas sobre un posible alejamiento.

Para muchos, este hecho fue visto como una señal de que la relación podría estar atravesando una crisis. Ante ello, los reporteros de Magaly Medina lanzaron duras críticas contra el actor argentino. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La franqueza de Julián Zucchi al hablar de su situación sentimental no pasó desapercibida. En una reciente entrevista, el actor fue claro y directo al confirmar que ahora se encuentra soltero. Este cambio en su vida llega después de un periodo de rumores en torno a su relación con Priscila Mateo, quien había recibido advertencias de Magaly Medina.

"Soltero, pero nunca solo. No tengo gatos, no tengo a nadie, solamente a mis hijos", declaró Zucchi con humor. Dicha declaración del argentino generó la molestia de Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, urracos de Magaly Medina y conductores del pódcast 'Puro floro'.

Tras dejar entrever que estaría soltero, Julián Zucchi desató una ola de críticas por parte de los usuarios en redes sociales. Ante ello, los 'urracos' de Magaly Medina fueron quienes lanzaron fuertes comentarios al respecto, ya que consideran que el argentino habría utilizado a Priscila Mateo.

Ante las polémicas declaraciones de Julián Zucchi, los reporteros de Magaly Medina no se quedaron callados y lanzaron duras críticas contra el actor argentina, ya que creen que Priscila Mateo fue utilizada. Recordemos que la expareja de Yiddá Eslava no llegó a oficializar su relación con la exreportera de la 'Urraca'.

"Lamentablemente, Priscila no tiene ese respaldo (...) me parece recontra atorrante de tu parte, que salgas a decir que estás solo y que no te acompaña ni el gato. Escúchame, te vas a quedar solo toda la vida porque te la pegas de vivo, te la pegas del galán, del bacán del barrio. ¿A quién le has ganado, compadre?", sostuvo uno de los urracos.