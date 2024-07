Janet Barboza lanza fuertes declaraciones contra Christian Cueva: "Le envió tulipanes a Pamela Franco"

La conductora de América Hoy, Janet Barboza, lanzó fuertes revelaciones contra Christian Cueva asegurando que él habría enviado regalos a Pamela Franco recientemente. En ese sentido, sorprendió a sus compañeros en el set de grabación mientras daba estas declaraciones.

Recordemos que en el cumpleaños de Pamela Franco han surgido rumores acerca de que el futbolista habría estado presente, pues las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron el vehículo de Christian Cueva en el lugar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza lanza fuertes declaraciones contra Christian Cueva

Fiel a su estilo, la polémica Janet Barboza dio detalles sobre los encuentros que habría tenido Christian Cueva con Pamela Franco y que el futbolista le habrías enviado regalos en más de una ocasión. Las declaraciones de la popular 'rulitos' tomaron por sorpresa a los presentes en el set de grabación.

"Me hicieron llegar información por fotografías. Desde hace un mes Pamela Franco venía recibiendo rosas azules y ustedes saben que siempre hay un amigo que no le gusta este par de 'pendencieros', pues los vamos a exponer. Según un informante, Pamela Franco recibía rosas azules desde hace un mes", empezó diciendo Janet Barboza.

"Le dije a Brunella Horna 'avísale a la López que se vienen movidas' porque me indican que Christian Cueva estaría nuevamente buscando o ya en contacto con Pamela Franco", sostuvo la popular Rulitos.

Por su parte, Brunella Horna aclaró esta situación. "Janet me escribió hace una semana y le dije a Pamela (López). La llamo pero no habían suficientes pruebas donde diga o señale que sea Christian Cueva que le haya mandado esas flores. Dijo que no creía en los rumores porque eran rumores", dijo Brunella respaldando la versión de Janet Barboza.

No se guardó nada

De igual forma, Janet Barboza continuó dando sus revelaciones sobre Christian Cueva. "Acuérdense cuando Pamela Franco dijo que Christian Cueva estaba obsesionado con ella. Y cuando Christian enlaza con nosotros limpió a Pamela Franco, no le dijo absolutamente nada. Entonces, hace un mes empezaron las rosas y ayer, esto es increíble. Me han enviado la foto y la placa del carro también", continuó Janet Barboza.

"Ayer almorzaron o almorzó Pamela Franco de 'Mi Barrunto'. Le enviaron comida. Me indican que el carro que le llevó la comida a Pamela Franco es el mismo carro con el cual se habría estado movilizando Christian Cueva. ¿Quieren más?", acotó Janet Barboza dejando sorprendidos a sus compañeros de programa.