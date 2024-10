¡Reaparece! Andrés Hurtado se pronuncia en audiencia de apelación: "Puedo afrontar mi juicio afuera"

Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', reapareció en su audiencia de apelación por prisión preventiva ante el Poder Judicial. El presentador de televisión, quien está enfrentando 18 meses de prisión preventiva, se mostró decidido a colaborar con la Fiscalía y pidió al juez César San Martín que le permita enfrentar su proceso en libertad.

Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', ha hecho una sorprendente declaración en su reciente audiencia ante el Poder Judicial. El conductor enfrenta 18 meses de prisión preventiva por graves acusaciones que incluyen tráfico de influencias y lavado de activos.

Sin embargo, en esta ocasión, él se mostró decidido a colaborar con la Fiscalía y solicitó al juez César San Martín que le permita enfrentar su proceso en libertad.