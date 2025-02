Dueño de 'Mi barrunto' hace su descargo con Magaly Medina: "No pueden manchar mi imagen"

Hace unos días se filtró la información de que la Fiscalía investiga a Luis Sánchez Aranda, propietario de la cevichería 'Mi Barrunto', junto a sus hermanos y su pareja, por presunto lavado de activos. Se sospecha que habrían recibido depósitos de origen desconocido desde el extranjero y adquirido bienes de lujo por sumas millonarias.

En su regreso a la TV, Magaly Medina presentó un reportaje sobre Luis Sánchez, investigado por presunto lavado de activos. Las imágenes mostraron que los hermanos Sánchez Aranda fueron vistos con el narcotraficante Edwin Lenin Cueva León en el marco de una investigación realizada en 2023 por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP.

Ante esta situación, Luis Sánchez se comunicó con Magaly TV, la firme para dar su versión de los hechos. El empresario afirmó que todo sus bienes han sido declarados correctamente.

"Esta es una investigación reservada la cual ya no es reservada porque la Fiscalía lo ha hecho publica, es de hace dos años. Yo tengo declarado casi 2 millones 800 mil soles declarados ante la Sunat por impuestos, cosa que no han revisado.", mencionó el empresario.

Además, Sánchez aprovechó la entrevista para desmentir cualquier relación con el presunto narcotraficante Edwin Cueva León, quien, según la Dirandro, se habría hecho pasar por muerto para evadir la justicia. También negó tener vínculo con otras personas mencionadas en el informe.

"El señor Edwin Lenin es una persona de La Victoria, como cualquier otra que tiene responsabilidades individuales con la justicia. A las demás personas no las conozco; han entrado a la cevichería, y porque lo hagan no pueden relacionarme ni manchar la imagen que he construido en 31 años de trabajo", mencionó Lucho "Mi Barrunto".