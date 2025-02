Maria Fe Saldaña confiesa que terminó con Josimar por una infidelidad: "El quiere recuperar su familia"

María Fe Saldaña confirmó que su más reciente separación de Josimar Fidel se debe a que encontró pruebas de una supuesta infidelidad por parte del cantante. Además, la joven emprendedora asegura que el salsero quiere retomar su relación a toda costa, ya que ella está embarazada.

Según reveló María Fe al programa Magaly TV, La Firme, un usuario anónimo de Instagram le envió evidencias de una supuesta infidelidad por parte de Josimar.

"Me lo mandó una cuenta de Instagram falsa, me dijo cosas horribles y yo quiero que él, como hombre, dé la cara y hable. Ya se lo pedí", dijo María Fe en conversación con la reportera de la 'Urraca'.

En esa misma línea, indicó que Josimar está intentando recuperar su confianza, ya que se ha dado cuenta de que con esa posible infidelidad ha roto su familia. Además, señaló que la persona con la que el cantante intercambiaba mensajes sería una mujer con la que él conversa.

"Él quiere arreglar las cosas, pero han pasado muchas cosas. La cuenta falsa me dijo cosas feas de él, me amenazaron. No sé quién es, pero ya están averiguando. Creo que es una mujer con la que él chatea o alguien despechada, no estoy segura", agregó.