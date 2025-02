Mayra Goñi opina sobre acusación de bailarina a Amy Gutiérrez de meterse en su relación: Esto dijo

En las últimas semanas, Amy Gutiérrez ha estado en medio de una polémica tras supuestamente haberse metido en la relación de su bailarina. Ahora, Mayra Goñi ha dado su opinión sobre estas últimas acusaciones, ya que ella habría pasado por algo similar con la cantante de salsa y en aquel entonces, su novio Nesty.

Mayra habla sobre acusaciones a Amy

La cantante Amy Gutiérrez es señalada de haberse metido en una relación amorosa de una amiga cercana. En esta ocasión, su exbailarina Claudia López compartió un comunicado en sus redes sociales, expresando que la salsera habría utilizado los problemas de su relación para separarlos y ella, finalmente salir con su expareja actualmente.

Aunque la salsera tuvo la oportunidad de desmentir, no quiso dar ninguna declaración. Incluso, ha sido vista muy cariñosa con el exnovio de la bailarina afirmando así que son ciertos las acusaciones. Durante ese tiempo, las redes recordaron aquella vez que Mayra Goñi la acusó de algo muy similar.

Ahora que Mayra Goñi regresó al Perú, fue entrevistada por 'Amor y Fuego' donde le consultaron sobre esta polémica de Amy Gutiérrez. La joven actriz no quiso entrar en este conflicto y decidió no dar su opinión, para no tener problemas con la salsera.

"Estoy en otra etapa de mi vida, más madura, no necesito hablar de eso. Me la he vuelto a encontrar (a Amy) y la he saludo normal. Es innecesario retomar ese tema. (sobre las acusaciones de la bailarina) No tengo idea, no he visto nada. No me gusta opinar de las personas porque no quiero que opinen de mí. No tengo nada que decir al respecto", expresó la actriz a las cámaras del programa de Rodrigo y Gigi.

¿Qué pasó entre Mayra y la salsera?

En el video publicado, Mayra Goñi expresa que la intérprete de "No sé" se dejaría 'fluir' con su novio por si se daba un beso en el escenario en que se iban a presentar. Esto molesto seriamente a la joven actriz, quien afirma quedó decepcionada al escuchar que no respetaba su relación y más porque la consideraba una amiga.

"Fue ella quien dijo 'yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también'. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo 'que le fluía' con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa", declaró aquel año.

La artista Mayra Goñi parece haber pasado la página sobre aquel mal momento que sucedió con su expareja Nesty con la salsera Amy Gutiérrez. Por el momento, prefiere marcar distancia y no opinar sobre la nueva polémica en la que está envuelta la cantante tras las acusaciones de su ex bailarina.