Amy Gutiérrez tras acusación de meterse en relación de su exbailarina: "¿Por qué me tengo que ocultar?"

En medio de una polémica, Amy Gutiérrez hizo su reaparición en los premios Cape de la Música. La cantante fue abordada por los medios para hablar sobre las acusaciones que la señalan de meterse en la relación de su exbailarina Claudia Mejía. ¿Qué dijo? Te contamos.

La cantante Amy Gutiérrez volvió a los escenarios en medio de la polémica y enfrentó a la prensa tras ser señalada como la tercera en discordia en la relación de su exbailarina Claudia Mejía. La artista evitó entrar en detalles, pero dejó en claro que no tiene nada que ocultar.

Amy Gutiérrez se presentó en la ceremonia de los premios Cape de la Música, donde tuvo el honor de entregar el reconocimiento a Eva Ayllón en la categoría mejor artista criolla. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida, pues los medios aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre la reciente controversia que la involucra.

Como se recuerda, la bailarina Claudia Mejía insinuó que una reconocida cantante se metió en su relación. Aunque no dio nombres, en redes sociales los rumores apuntaron a Amy Gutiérrez. La polémica creció aún más cuando se viralizó un video en el que Mayra Goñi la acusa de querer besarse con su novio.

Al ser abordada por la prensa, la intérprete de "A qué sabe el amor" dejó en claro que no tiene intención de ahondar en el tema.

"No tengo nada que decir", respondió con firmeza. Cuando le preguntaron si estaba tranquila, aseguró sin dudar: "Claro, he venido a Cape Música a entregar un premio importante. (¿No te estás ocultando?) ¿Por qué me tengo que ocultar? Estoy trabajando. Ahorita me estoy yendo a cantar hasta morir, así que los invito a todos. Los quiero mucho", expresó con seguridad para las cámaras de Trome.