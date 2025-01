La vez que Mayra Goñi se molestó con Amy Gutiérrez: "Siendo mi amiga, 'fluyó' con mi novio"

La salsera Amy Gutiérrez se encuentra en medio de una polémica tras ser acusada por su exbailarina por meterse en su relación con su novio a fines del año pasado. Ahora, usuarios han recordado aquella vez cuando la cantante fue señalada por algo parecido por la actriz Mayra Goñi.

El tiktoker Ric de La Torre compartió un video, donde muchos usuarios han recordado la acusación que tuvo la salsera Amy Gutiérrez hace un par de años. Como se recuerda, en el 2020 la actriz Mayra Goñi declaró para la prensa mostrando su incomodidad por las palabras de la cantante, que entonces era su amiga.

En el video publicado, Mayra Goñi expresa que la intérprete de "No sé" se dejaría 'fluir' con su novio por si se daba un beso en el escenario en que se iban a presentar. Esto molesto seriamente a la joven actriz, quien afirma quedó decepcionada al escuchar que no respetaba su relación y más porque la consideraba una amiga.

"Fue ella quien dijo 'yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también'. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo 'que le fluía' con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa", declaró aquel año.