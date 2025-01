¡Nuevo lanzamiento! Los 5 de Oro y Dantes Cardosa estrenan videoclip "Ámame" en YouTube

La cumbia peruana viene avanzando con mucho éxito en el país y entre los grupos más sonados está Los 5 de Oro. Tras tener muchos éxitos, ahora acaba de estrenar una nueva producción musical llamado "Ámame" al lado del cantante Dantes Cardosa.

Lanzan "Ámame" junto a Dantes Cardosa

Los 5 de Oro es una de las agrupaciones de cumbia más pedidas y sonadas en el país, por muchos de sus éxitos musicales. Su delantera musical está conformada por Jean Paul Zavala, Renzo Montenegro y Jesús Sartori, quiénes hacen gozar a miles de seguidores de la cumbia dorada. En esta ocasión, se unieron con el exvocalista Dantes Cardosa en una colaboración.

Como se recuerda, Dantes Cardosa es un artista cubano que llegó al Perú como parte de La Charanga Habanera, ganando gran popularidad a nivel nacional. El cantante conquistó al ritmo de la salsa, pero después decidió intentar un nuevo género musical y entró a la cumbia formando parte de Los 5 de Oro.

Es conocido por sus seguidores como 'Ricky Ricón' y dio voz a grandes éxitos musicales de la cumbia. Actualmente, viene trabajando como solista junto a su propia orquesta. Como lo comentó en la radio, el artista reside en Estados Unidos, pero viene muy seguido a Perú y se siente muy agradecido por el cariño del público.

Ahora, el cubano se acaba de unir con Los 5 de Oro para lanzar el tema "Ámame", una producción de Fiesta Karibeña. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial en su canal de YouTube del grupo de cumbia.

Más sobre Los 5 de Oro

Con una trayectoria que abarca muchos años, Los 5 de Oro se han ganado un lugar especial en el corazón de los peruanos. Su habilidad para fusionar ritmos tradicionales de la cumbia con interpretaciones frescas les ha permitido mantenerse relevantes en la música.

Entre los éxitos más sonados del grupo se encuentran "Pa' Que Me Invitan", "La Caballita", "No Sufriré Por Nadie", "Mix Los 5 de Oro", "Mix Calientitas" y "Ya Supérame". Cada nueva producción no solo mantiene a los fans contentos, sino que también atrae a nuevos seguidores.

Ahora, Los 5 de Oro acaban de lanzar un nuevo videoclip oficial llamado "Ámame" que ya está disponible en su canal de YouTube. En esta ocasión, el cantante Jesús Sartori está acompañado del exvocalista Dantes Cardosa, más conocido como 'Ricky Ricón'.