Mario Irivarren rompe su silencio tras ser intervenido en Estados Unidos: "Me ficharon como burrier"

Mario Irivarren vivió un incómodo momento durante su más reciente paso por Estados Unidos, ya que fue intervenido por personal de migraciones debido a que llevaba "polvo blanco". En ese sentido, el integrante de 'Esto es Guerra' contó más detalles sobre lo sucedido en un podcast.

El novio de Onelia Molina fue invitado al podcast 'Todo Good' y destapó la verdad sobre su intervención en el aeropuerto de Atlanta. Según el deportista, todo inició a raíz de que publicó una historia en Instagram.

"En realidad, nunca me interrogaron por la proteína, pero sí me inspeccionaron. Ya me habían fichado desde Migraciones; desde antes de que recogiera mi maleta, el oficial ya me había fichado. Me ficharon primero porque soy peruano y, segundo, porque viajaba solo. Viajaba solo por tres días y había comprado mi pasaje cuatro días antes del vuelo", indicó.