Tefi Valenzuela afirma que Mario Irivarren ha estado con las chicas más guapas del Perú: "Nadie lo iguala"

Tefi Valenzuela se encuentra en Lima hacia algunas semanas y viene dando varias entrevistas a diversos canales de televisión y podcast en YouTube. Es así que, hace poco aseguró que su ex pareja, Mario Irivarren, había estado con las chicas más guapas del Perú.

La famosa participante de realities internacionales estuvo presente en el podcast de 'ChiquiWilo' y sorprendió al recordar su pasada relación con el ex participante de 'Esto es Guerra'. Sin embargo, lo que más generó controversia es que destacó el gran gusto que el 'guerrero' tiene en cuenta mujeres.

Recordemos que Mario Irivarren está presente en el espectáculo peruano desde que ingresó a combate hace más de una década. Desde entonces se le han conocido romances figuras como Vania Bludau, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y más recientemente Onelia Molina.

Enseguida enfatizó que ella fue la primera novia famosa que Mario tuvo hace más de una década. "Para mí Mario Irivarren ha tenido las mujeres más guapas en cantidad, impecable, Mario Irivarren", expresó.

Hace unos días, Tefi Valenzuela llegó a Ke Rica Mañana donde se reencontró con su amiga Andrea San Martín. Las dos conversaron muy amenamente en la radio, mientras promocionaba su nueva canción "Este dolor". Ante ello, la joven comentó sobre su época como chica reality y que aún sigue trabajando en ello, porque ingresará a uno nuevo este mes.

"Para mí no es nada malo, lo contrario es una bendición. A mi no me ofende, al contrario yo creo que en mi Instagram dice 'chica reality por excelencia'. Porque de verdad, primero hay que tener paciencia, aguantar y sacrificar muchas cosas. También es una exposición que no sabes si la gente te va a querer o no, pero te arriesgas", dijo.