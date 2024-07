Tefi Valenzuela confirma que varias influencers hacen viajes de lujo siendo damas de compañía: "Así llegan a Dubái"

Tefi Valenzuela ha generado polémica con sus recientes declaraciones en un podcast. Según reveló la modelo, hay varias influencers y chicas reality que costean sus lujosos viajes a destinos a como Dubái, ejerciendo el oficio de dama de compañía.

La amiga de Paula Manzanal estuvo en el podcast de Carlos Orozco y tuvo un intercambio de palabras con el TikToker Ric La Torre, quien cuestionó el hecho que varias figuras de la televisión hagan lujosos viajes a varios destinos de forma tan repentina.

La expareja de Eleazar Gómez se apresuró a responder indicando que en su caso, se fue del país y ha participado en varios realities internacionales que le permiten costear sus viajes. Sin embargo, lo más llamativo es que confesó que conoce a varias chicas que si se dedican al 'oficio más antiguo del mundo'