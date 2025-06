Vania Bludau cuenta de la dolorosa pérdida de su bebé de dos meses de gestación: "Hubiera amado ser mamá"

Hace unos meses, Vania Bludau anunció a sus seguidores que tuvo la pérdida de un bebé y tenía fuertes deseos de convertirse en madre. Ahora, revela que tras sufrir este doloroso momento fue la causante del término de su relación.

La joven Vania Bludau se encuentra actualmente en Perú participando en varios proyectos y durante una entrevista fue consultada sobre la pérdida que sufrió en el 2024. Esto marcó fuertemente a la amiga de Alejandra Baigorria y reveló que aún tiene ganas de convertirse en madre, espera poder lograrlo pronto con la persona correcta.

"Salí embarazada, duré como 7 semanas y lo perdí lamentablemente. Hubiera amado ser mamá, yo sí me muero por ser mamá. Ahora ya no lloró, pero créeme me estoy aguantando", expresó.

La ex chica reality cuenta que tuvo una pareja después de Mario Irivarren, a quien nunca se presentó ante la prensa y con quien terminó a inicios del año. Aunque al inicio estaba entusiasmado con la idea de ser padre, todo se habría venido abajo tras la pérdida.

Bludau comentó que con su exnovio estuvieron buscando quedar embarazados durante mucho tiempo y cuando lo lograron estaban felices. Es así como tras la pérdida se dio cuenta que no era la persona correcta para ella por la forma en que la trató. Ya que él ya no deseaba intentar nuevamente por un hijo y ella quedó en el aire con sus deseos, planes y conmovida por todo lo sucedido, dando por terminada su relación.

"El año pasado yo estuve buscando bebé por varios meses. Lo publiqué (el video anunciando su pérdida) porque fue un momento para botar eso porque por varios meses no lo podía hablar. Ahí me di cuenta cómo mi pareja en ese momento era. Lo venimos intentando, tengo la pérdida, la otra persona decide simplemente: 'Ya no quiero intentar más' y obviamente yo me quedo en el aire y eso sí es malo. Obviamente, cómo yo me siento como persona y como mujer", expresa.