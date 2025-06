Ale Fuller molesta con Flavia Laos por hablarle mal a su madre a nivel nacional: "El respeto no es negociable"

La madre de Ale Fuller salió a declarar a un medio de TV para dejar en claro que su hija nunca se metió entre Pablo Heredia y Mayra Goñi, así como tampoco sintió envidia por su amiga Flavia Laos. Todo se tornó tenso cuando Laos llamó y se habría dirigido exaltada hacia la señora. Ahora, Fuller salió a declarar sobre lo sucedido.

En el programa de 'Amor y Fuego', la madre de Ale Fuller tuvo un tenso momento con Flavia Laos, quien reclamaba de por qué estaba interviniendo en un asunto donde no la incluye. Es así como tuvieron un momento muy difícil a nivel nacional que la hija no habría estado contenta con lo que hizo su amiga con su mamá.

Un reportero del programa se comunicó directamente con la actriz Ale Fuller para conocer su opinión sobre lo que sucedió. Ante esto, la joven habló sobre el respeto y que le preocupó que le hayan hablado mal a su madre a nivel nacional, encima de parte de su amiga.

"Mi mamá es mi mamá y mi mánager, por eso toda la prensa y medios tienen su número y la contactan directamente. Yo no tengo nada que ocultar, así que autoricé que responda y aclare lo que crea conveniente (...) Por su puesto que me preocupa que de pronto me digan que se le está hablando mal a mi mamá a nivel nacional. Para mí, el respeto no es negociable", expresó.