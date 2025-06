Austin Palao deja abierta la posibilidad de un romance con Vania Bludau: "Uno nunca sabe"

Desde la boda de Alejandra Baigorria con Said, se ha vinculado a Austin Palao con Vania Bludau en un posible romanticismo. Aunque ambos han estado en coqueteos, el joven chico reality no afirma que iniciará una relación con la mejor amiga de su cuñada, pero tampoco lo descarta.

Durante una entrevista para 'América Espectáculos', Austin Palao estuvo respondiendo algunas preguntas tras anunciar su regreso a 'Esto es Guerra'. Es así como el chico reality habló sobre la posibilidad de entablar un romance con Vania Bludau.

"Uno nunca sabe en realidad, o sea tampoco te digo que va a pasar o no, pero la vida es tan incierta, lo que hoy día es no, mañana es sí, así es el ser humano", expresó. Además, comentó sobre las declaraciones de Vania que lo veía como muy pequeño: "Bueno, la vida es en perspectiva, a veces uno tiene un concepto de una persona cuando no lo conoce, te das la oportunidad y cambia todo el panorama, creo que eso le pasó a ella".