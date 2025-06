Vania Bludau sobre posible romance con Austin Palao: "El bebé ha crecido y lindó está"

Luego de las imágenes que circularon sobre su cercanía con Austin Palao durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Vania Bludau decidió hablar al respecto. En una reciente entrevista con 'Amor y Fuego', la influencer no solo aclaró los rumores, sino que también sorprendió al elogiar al ex chico reality y mostrar interés en volver a verlo.

Vania Bludau sobre posible relación con Austin Palao

Durante la conversación, Vania Bludau no escatimó en halagos hacia Austin. La modelo y ex participante de realities confesó que antes lo veía solo como el hermano menor de Said Palao, pero su percepción cambió tras reencontrarse con él en la comentada boda.

"Obviamente, Austin es un chico lindo, ¿a quién no le parece guapísimo? Yo, la verdad, no lo tenía en mi radar hasta que lo vi en el matrimonio. Siempre lo he visto como Austincito, el hermano chiquito, pero ya creció. El bebé ha crecido, tiene barba. Lindo está, y todos lo sabemos, hay que admitirlo", expresó entre risas.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a conocerlo mejor, Vania no descartó la idea. Al encontrarse actualmente en Lima y no en Miami, señaló que las circunstancias podrían facilitar más encuentros con el modelo.

"Yo estoy en Lima, puedo conocer a todo el mundo. El tema de que es cuñado de mi amiga, de hecho que me lo voy a cruzar en otros eventos, bautizos, reuniones, comuniones, no sé", comentó Vania.

Vania Bludau sorprende con posible participación en videoclip de salsa

A través de su cuenta de Instagram, Joseph Buitron, cantante de la Combinación de la Habana, encendió las redes sociales al compartir una foto con Vania Bludau en lo que parecería ser la grabación de un videoclip. En la foto se le puede ver acompañado de la modelo con una frase que dejó aún más especulaciones.

"Lo que se viene es candela" escribió el cantante en su historia acompañado con un emoji de fuego.

La publicación no tardó en viralizarse, generando gran expectativa entre los fanáticos de la agrupación y de la modelo. Esta colaboración sería para el nuevo tema de la agrupación llamado "Pisco sour con ceviche", en el vídeo también aparecerán figuras como el tiktoker Valentino Palacios.

Vania Bludau con Joseph Buitrón de la Combinación de la Habana.

Vania Bludau continúa siendo protagonista tanto por su vida personal como por sus nuevos proyectos. Mientras los rumores de una posible conexión con Austin Palao siguen creciendo, su incursión en el mundo de la salsa con La Combinación de La Habana también capta la atención del público. Por ahora, la influencer no cierra ninguna puerta y mantiene a sus seguidores atentos.