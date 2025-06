Mario Irivarren canta 'Perdí mi oportunidad' y Onelia Molina reacciona molesta: "Hay que poner un límite"

Desde que la pareja terminó su relación romántica, el programa de 'Esto es Guerra' ha estado haciéndolos participar en juntos en varios juegos. Es así como Onelia Molina ya se habría cansado de las supuestas dedicatorias de su ex Mario Irivarren.

Aunque Onelia Molina y Mario Irivarren llevan separados hace más de un mes y medio, muchos creyeron que se podría dar una reconciliación debido a que en el programa reality 'EEG', el chico reality le canta canciones románticas de perdón a la joven odontóloga.

Es así como ahora, Molina se habría cansado de estos juegos en vivo ya que en el último programa, Irivarren participó en un juego donde interpretaba el tema "Perdí mi oportunidad".

Después, la joven fue consultada sobre las últimas indirectas de parte de Vania Bludau con Alejandra Baigorria donde ambas dicen que la 'única llamada' que quieren tener es solo para ir al gym. Una clara referencia de Mario Irivarren que quería llamar a su ex para cerrar ciclo, ante ello, Onelia Molina dijo lo siguiente:

"No tengo nada que opinar, no sé nada, no he visto nada, no tengo nada que opinar tampoco ¿te ríes del comentario? nada, ni bueno, ni malo, ni positivo, ni negativo, no tengo absolutamente nada que decir. Son terceras personas, tanto él como ella y no tengo nada que decir".