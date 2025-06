¡Fuego! La 'Chama' acusa a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: "Se prestaban a los quinceañeros"

Alexandra Méndez, más conocida como la 'Chama', soltó tremenda revelación en vivo y dejó mal paradas a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi. La modelo contó en el programa de Magaly Medina que las tres, cuando eran amigas, no solo compartían secretos... ¡sino también galanes!

"Porque yo me recuerdo... no creo que se hayan robado, pero se comparte" , comentó. Además, dijo que había notado ciertos patrones en sus relaciones: "Creo que en un momento también este Nicola salió con Mayra y luego salió Flavia con Nicola. (¿Y Fabio también?) También... Todas las quinceañeras se prestaban a los quinceañeros" , mencionó sin pelos en la lengua.

Magaly Medina también opinó. La conductora, como siempre, le echó leña al fuego a las actrices que decían ser amigas.