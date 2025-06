Alexandra Mendez recordó su polémica con Flavia Laos y revela que la vio con Pablo Heredia: "El tiempo me da la razón"

El nombre de Flavia Laos vuelve a estar en medio de la controversia luego de que Pablo Heredia contara detalles de su cercanía con la actriz en "El Valor de la Verdad". A raíz de estas revelaciones, Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', reapareció en televisión para recordar un antiguo conflicto con Laos por una supuesta relación entre ella y el actor argentino cuando él aún estaba saliendo con Ale Fuller.

Durante una reciente entrevista en "Magaly TV La Firme", Alexandra Méndez relató el episodio que vivió hace varios años cuando vio juntos a Flavia Laos y Pablo Heredia en actitud comprometida. Según contó, el encuentro ocurrió alrededor del año 2018, y desde ese momento tuvo la certeza de que ambos mantenían algo más que una amistad.

"Yo lo dije porque los vi juntos. Me sorprendí porque estaban demasiado cariñosos. Después me enteré por otros amigos que andaban juntos. Ella dijo que era mentira, pero el tiempo me dio la razón", afirmó 'La Chama', visiblemente firme con sus declaraciones.