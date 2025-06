Pablo Heredia revelará que Ale Fuller descubrió mensajes 'calientes' con Alondra García Miró: "Mis masajes son mejores"

La segunda parte de 'El valor de la verdad' de Pablo Heredia promete sacudir el mundo del espectáculo. Esta vez, el actor argentino añ parecer se animará a revelar sin pelos en la lengua que intercambió mensajes "picantes" con Alondra García Miró mientras estaba en una relación con Ale Fuller.

En el avance promocional del programa conducido por Beto Ortiz, Heredia sorprendió al público al admitir que tuvo una conversación sugestiva con Alondra cuando ambos participaban en una producción televisiva. Lo más impactante es que, según sus declaraciones, ese intercambio ocurrió mientras Alondra aún mantenía una relación con Paolo Guerrero y él estaba comprometido con Fuller.

En otra parte del avance, se ve que Heredia lanza frases que abren muchas interpretaciones sobre lo que podría haber sido esa supuesta relación con Alondra García. Aunque se sigue sin revelar aún de quién habla exactamente ya se ha viralizado en todas las redes.

El programa de 'Amor y Fuego', dio a conocer que Flavia Laos proporcionó las conversaciones que tenía con Pablo Heredia cuando terminaron su relación sentimental de menos de un mes. Es así como salió a la luz que al parecer, el argentino no mostraba arrepentimiento por el daño a Ale Fuller, en cambio la actriz sí.

"Yo no me arrepiento de nada. Mientras duró fue lindo, me hiciste sentir cosas que no sentía hace muchísimo", le dice Pablo Heredia y Laos responde: "Yo me arrepiento de haber dañado a una amiga, por lo demás fue lindo el tiempo que duró".