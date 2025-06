¡Más enamorados que nunca! Luciana Fuster y Juan Morelli se lucen juntos en Cusco y roban miradas

Luciana Fuster y su pareja, el productor colombiano Juan Morelli, fueron vistos muy felices paseando juntos por Cusco. La parejita no solo asistió al Miss Perú 2025, donde Luciana fue jurado, sino que también aprovechó su viaje para hacer turismo y conocer más de la cultura peruana.

La parejita llegó a la ciudad imperial el jueves 13 de junio y desde entonces no se han separado. Luciana y Juan se mostraron bastante unidos en cada lugar que visitaron, sobre todo en Ollantaytambo y el Valle Sagrado, donde recorrieron todo en cuatrimoto.

Durante su paseo, Luciana compartió con sus seguidores momentos divertidos. En un video se le escucha decir: "Me van a vestir. Voy a modelar. Me quito. Sí, ya pues me quito", mientras se quitaba el abrigo para ponerse un traje típico del Cusco.