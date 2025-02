Jazmín Pinedo deja entrever que Jefferson Farfán habría retomado su relación con Xiomy Kanashiro

En la reciente edición de América Espectáculos, Jazmín Pinedo sorprendió a los televidentes con una insinuación sobre la vida amorosa de Jefferson Farfán. La conductora dejó entrever que el exfutbolista podría haber retomado su relación con Xiomy Kanashiro, generando revuelo en el mundo del espectáculo y en redes sociales.

Durante el programa, Pinedo reflexionó sobre la importancia de definir una relación y lanzó un comentario que llamó la atención de los televidentes. "Hay personas que sienten que deberían existir, que sí se deberían poner un nombre a la situación de una relación, así seas hombre o mujer (...) ¿Cómo que ya regresaron? ", dijo en pleno programa.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y encendieron rumores sobre un posible acercamiento entre Farfán y Kanashiro. La pareja había sido vinculada en el pasado, pero hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado si retomaron su romance o si solo mantienen una amistad cercana, generando especulación entre sus seguidores.

Pinedo continuó con su comentario dejando abierta la posibilidad de que aún no haya una relación oficial. "Puede ser que recién se estén conociendo y entre idas y vueltas terminen de definir bien la situación, uno no sabe, es su vida amorosa. ¿Para qué nos vamos a meter tanto?", agregó la conductora.

Las redes sociales han comentado sobre las especulaciones sobre este posible regreso. Algunos seguidores creen que la pareja habría retomado su relación en privado, mientras que otros opinan que solo se trataría de una amistad.

En el programa de 'América Hoy', compartieron una entrevista que realizaron a Nilver Huarac. El productor afirmó que fue él quien descubrió a la joven Xiomy Kanashiro cuando tenía tan solo 19 años y se convirtió en una de sus mejores pupilas.

Todo habría ocurrido cuando formaba parte del programa de 'Fiesta Karibeña'. Según reveló, en aquel momento la joven no estaba interesada en ser bailarina o entrar al mundo de la cumbia, ya que al parecer estaba enfocada en el deporte como voleibolista.

"Xiomy Kanashiro fue una de mis mejores pupilas, una de mis mejores talentos que he podido descubrir. Yo tenía un programa que se llamada 'Fiesta Karibeña' en Exitosa Televisón y la invité a algunos artistas Xiomy fue como parte del elenco de un grupo criollo. Nos contestó por teléfono diciendo que no le interesaba la cumbia, que no le interesaba ser bailarina, menos integrante de Alma Bella", expresó.