¿Engañó a Cachaza? Rafael Cardozo confiesa que fue infiel en una relación

El modelo y exchico reality Rafael Cardozo sorprendió a todos al confesar que en algún momento de su vida fue infiel. La revelación se dio en el programa "América Hoy", donde fue panelista en la sección "¡Amiga, date cuenta! ¡Que no te la hagan antes del 14!", donde se hablaba sobre infidelidad antes del Día de San Valentín.

Durante la conversación con "América Hoy", se mencionaron las profesiones con mayor índice de infidelidad, destacando a guardias de seguridad, doctores y taxistas. En ese momento, Rafael Cardozo intervino con un comentario que llamó la atención de todos.

Fue entonces cuando Janet Barboza vio la oportunidad perfecta y le lanzó una pregunta sin rodeos sobre su fidelidad en una relación.

"Una pregunta, perdóname, quiero que levantes la mano y me respondas con la verdad. ¿Tú has sido infiel alguna vez? Levanta la mano derecha. ¿Has sido infiel alguna vez?" , le consultó la conductora, dejando en shock a todos en el set.

Rafael Cardozo revela que fue infiel. (América Hoy)

En ese momento, Edson Dávila, conocido como 'Giselo', reaccionó rápidamente echándole más leña al fuego. Intentando evadir el momento, Rafael intentó negociar su respuesta.