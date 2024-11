Patricio Parodi 'trolea' a Rafael Cardozo con audio viral sobre lujos a Cachaza: "Y líbranos de un Rafael"

Patricio Parodi sorprendió al vacilar a su amigo Rafael Cardozo con un divertido video que dejó en claro que las bromas entre los chicos reality nunca faltan. Todo comenzó cuando Cardozo hizo unas declaraciones sobre su relación con Cachaza en el programa de Magaly, las cuales causaron revuelo en las redes sociales, y el 'Pato' aprovechó la oportunidad para sumarse al juego.

Rafael Cardozo, el exchico reality brasileño, fue el centro de atención en la televisión cuando habló de su relación con la modelo Cachaza en el programa "Magaly TV La Firme". En su intervención, Cardozo reveló varios detalles sobre su relación, entre ellos, los lujos que le dio a Cachaza durante su tiempo juntos.

Según el brasileño, le compró cosas de lujo a su expareja, algo que nunca había hecho en su vida, pero lo hizo por amor.

"A mí no me gustan las marcas de lujo, pero a ella le encantaba. Yo lo compraba, pero no era Rafael Cardozo", comentó Rafael, dejando claro que, a pesar de que no estaba acostumbrado a este estilo de vida, hizo estos gestos por hacer feliz a Cachaza.