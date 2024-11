Rafael Cardozo se sincera sobre su ruptura con Cachaza y le hace tremenda petición: "Te cambio el anillo"

El 14 de octubre de 2024, en el programa 'Magaly TV, la firme', Rafael Cardozo conversó abiertamente con Magaly Medina sobre su separación de Carol Reali, conocida en el ámbito del espectáculo peruano como Cachaza, con quien mantuvo una relación de 12 años. Durante la entrevista, también habló de su nueva pareja y reflexionó sobre sus errores y aprendizajes personales.

Cardozo explicó las razones de su ruptura con la influencer, mencionando la presión por formalizar la relación y la pérdida de conexión emocional que terminó debilitando su vínculo. Además, sorprendió al hacerle una peculiar solicitud a su exnovia: intercambiar el anillo de compromiso por su mascota. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Rafael Cardozo explica el motivo de su ruptura con Cachaza

Rafael Cardozo señaló que uno de los motivos que influyó en la ruptura con Carol Reali fue la presión que percibía para contraer matrimonio. "Su sueño era casarse", comentó, pero él sentía que el compromiso ya existía sin necesidad de formalizarlo. "Yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido", afirmó Cardozo en el programa de Magaly Medina.

"Nosotros ya no dormíamos en el mismo cuarto, yo dormía en el piso de arriba", reveló Cardozo, indicando que las diferencias entre ellos habían crecido tanto que ya no compartían el mismo espacio.

Cabe resaltar que la relación también se vio afectada por la rutina y la falta de comunicación entre ambos. En ese sentido, esta brecha ocasionó que el romance entre ambos termine.

El inusual pedido de Rafael Cardozo a Cachaza

Uno de los momentos más inesperados de la entrevista ocurrió cuando Rafael Cardozo, en pleno programa, le planteó una propuesta a Cachaza: devolverle el anillo de compromiso a cambio de quedarse con la mascota que compartían, un perro.

"Cachaza, nunca hablé contigo, ahora que te va muy bien en tu relación, no quiero meterme en eso, yo soy el Casio, pero cambio el anillo por Minnie, si me das a Minnie yo devuelvo el anillo", acotó Rafael Cardozo durante su entrevista con Magaly Medina.

Por último, Rafael Cardozo confesó que su conducta en la relación estuvo marcada por su intención de complacer a Carol, llegando incluso a adquirir artículos de lujo que no eran parte de sus propias prioridades. Pese a que la relación entre ambos no prosperó con el tiempo, ahora han tomado caminos diferentes al terminar su noviazgo en buenos términos.