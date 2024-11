Rafael Cardozo recuerda su relación con Cachaza: "Yo ya me sentía casado, no necesitaba un anillo"

Rafael Cardozo, ex participante de "Esto es Guerra", abrió su corazón en una entrevista reciente con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme". El conocido chico reality habló sobre su relación con Carol Reali, mejor conocida como 'Cachaza', y cómo después de 12 años juntos, decidieron poner fin a su historia de amor. Aunque nunca llegaron al altar, Cardozo confesó que se sentía como si ya estuviera casado.

Rafael Cardozo se presentó en "Magaly TV La Firme" para hablar de su vida, sus relaciones y proyectos. Uno de los temas más discutidos fue la presión de Cachaza para formalizar su relación con un matrimonio. Cardozo reveló que mientras para su ex pareja el sueño de casarse era muy importante, él ya sentía que el compromiso estaba cumplido.

"Su sueño era casarse", explicó, pero agregó, "yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido".