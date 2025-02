¡Increíble! Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados juntos pese a escándalo de infidelidad

mujeres lo acusaran de haber sido infiel a Samahara Lobatón. En la reciente emisión de "Magaly TV: La Firme", una nueva joven mostró pruebas de su cercanía con el cantante. Sin embargo, lo que ha sorprendido a todos son las imágenes que muestran a la hija de Melissa Klug compartiendo la noche con su expareja en su departamento, pese a las revelaciones.

El programa "Amor y Fuego" difundió el 12 de febrero unas imágenes exclusivas en las que se ve a Samahara Lobatón junto a Bryan Torres en su departamento. A pesar de los escándalos recientes y de las constantes acusaciones de infidelidad contra el salsero, la expareja se mostró tranquila.

En las grabaciones, primero se ve a Samahara y Bryan sentados en el balcón, conversando, mientras la influencer fumaba un cigarro. Luego, ambos ingresaron al departamento poco antes de las 10 de la noche, justo cuando empezaba el programa de Magaly Medina. Minutos después, Samahara salió sola para hablar por teléfono, y poco después lo hizo Bryan, aunque sin intercambiar palabras. Finalmente, una hora después, volvieron a entrar juntos al departamento.

Cabe recordar que la noche anterior, Samahara había pasado la noche en casa de su madre, aprovechando el cumpleaños de su hermano Adriano. Estas nuevas imágenes han dejado impactados a muchos, incluido Rodrigo González "Peluchín", quien no dudó en hacer un comentario al respecto.

"Lo que más me llama la atención es este encuentro en medio de todas estas revelaciones. Estamos en la séptima mujer que lo acusa de infidelidad y ahora aparecen estas imágenes. No parecen una pareja que esté separada", comentó el conductor.

Desde que se reveló la primera acusación de infidelidad contra Bryan Torres, el cantante ha negado rotundamente cualquier traición a Samahara Lobatón. Sin embargo, con el paso de los días, nuevas mujeres han salido a contar sus experiencias con el salsero.

Ahora, Magaly Medina presentó el testimonio de otra joven, quien aseguró haber tenido intimidad con Bryan Torres el 2 de octubre de 2024, cuando Samahara aún estaba embarazada.

La joven narró que el 30 de septiembre asistió a uno de sus conciertos y, dos días después, el cantante la contactó para encontrarse. Según su relato, Torres le envió un taxi para llevarla al Hotel Wellspring, donde la esperó con una botella de vino.

"Estuvimos conversando, me senté a su lado y puso el video de Anitta. Luego me dijo que hiciera su famoso paso. Me insinuaba que solo estaba con Samahara por el embarazo, pero que estaban distanciados", relató la joven.