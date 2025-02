¿Fabio Agostini se reconciliará con Mayra Goñi? Esto respondió el chico reality

Fabio Agostini se pronunció sobre su relación con Mayra Goñi tras asistir al evento de lanzamiento de su nueva canción. El modelo español dejó en claro que su asistencia fue un gesto de apoyo hacia su expareja y descartó cualquier intención de reconciliación.

"La fiesta la estaba haciendo por el lanzamiento de su canción y obviamente voy a ir a apoyarla en todo lo que pueda", explicó Fabio, resaltando que mantiene una buena relación con la actriz y cantante.

Fabio y Mayra con amigos

En redes sociales se especuló que Agostini habría llevado un ramo de rosas a Mayra como parte de una estrategia de marketing. Sin embargo, él negó rotundamente esa posibilidad y aclaró que solo fue un gesto sincero.

"Fue un acto de cariño, no piensen mal, porque la gente está pensando que vamos a volver y todo eso... no, simplemente nos llevamos bien, la he estado felicitando por la canción que está buenísima", enfatizó.

El modelo también destacó que, a pesar de su pasado amoroso, mantiene una amistad con Goñi. Según él, su asistencia a la celebración es una muestra del buen vínculo que conservan a pesar de los rumores.

"Tenemos una buena amistad, si me ha invitado, si nos lleváramos mal no me hubiera invitado. Ir después de grabar dos programas no lo hace cualquiera", añadió, dejando en claro que su relación con Mayra es únicamente de amistad.

Fabio y Mayra pic.twitter.com/d3LJkVtBWu — Luis Vasquez (@lumivacu) February 19, 2025

El reencuentro de Mayra y Fabio

El estreno de 'Pal Amor', la nueva canción de Mayra Goñi, se convirtió en un evento que generó gran expectativa. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la música, sino la inesperada aparición de Fabio Agostini, actual participante de 'Esto es Guerra' y expareja de la cantante, quien llegó con un tierno obsequio.

Durante una transmisión en vivo, Fabio Agostini irrumpió en el evento con un peluche de oso y una rosa roja para Mayra Goñi, dejando a todos los presentes atónitos. Además del detalle, el español dedicó un cariñoso mensaje a su expareja, destacando su admiración por su talento y éxito profesional.

"Nada, un regalito aquí, disfrutando con Mayra, con la mejor cantante, la mejor exnovia, la más linda que he tenido. Me alegro que seas feliz, eres muy exitosa y nada, a comerse el mundo que no engorda", expresó Fabio Agostini, quien se mostró visiblemente emocionado.

De esta manera, Fabio Agostini dejó cerrada cualquier posibilidad de una reconciliación, aunque sus seguidores continúan atentos a cualquier señal de acercamiento con la cantante.