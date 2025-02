Trabajador de Shakira sobre rumores tras cancelación de su concierto en Lima: "No saben que inventar"

La cancelación del primer concierto de Shakira en Lima, programado para el 16 de febrero, generó una ola de especulaciones sobre las causas de su enfermedad. Entre las teorías que circularon, se mencionó que la artista podría haberse intoxicado con ceviche. Sin embargo, un miembro de su equipo de trabajo decidió aclarar la situación y desmentir esta versión.

A través de la cuenta de Instagram, Instarándula, se difundió una historia de Aaron Snaiderman, integrante del equipo de la artista, quien desestimó los rumores sobre una posible intoxicación alimentaria. El trabajador aseguró que fue él quien consumió el ceviche y que la cantante no tuvo ningún problema con la comida peruana.

"Btw, el ceviche me lo comí yo y estaba espectacular (ya no saben qué inventar)", escribió Snaiderman en sus historias, dejando en claro que la enfermedad de Shakira no estuvo relacionada con la gastronomía local.