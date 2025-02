Magaly Medina arremete contra Janet Barboza tras llamarla "chilindrina huachana": "No hablo con bagres"

La pelea entre Magaly Medina y Janet Barboza sigue encendiendo la farándula. Luego de que la popular 'Rulitos' se burlara de la 'Urraca' llamándola "chilindrina huachana" y la acusara de copiona, la conductora de "Magaly TV La Firme" no se quedó callada y le lanzó una respuesta que ha causado revuelo en redes sociales.

Todo comenzó cuando Janet Barboza, en plena transmisión de "América Hoy", insinuó que Magaly Medina copiaba los temas de su programa y lanzó una dura crítica.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones, sobre todo porque Magaly Medina es conocida por no quedarse de brazos cruzados cuando alguien la ataca.

Durante un evento público, donde la 'Urraca' se tomó fotos con sus seguidores, los reporteros no dudaron en preguntarle sobre la burla de Janet. Fiel a su estilo, Magaly respondió sin filtros y sin ninguna intención de suavizar sus palabras.

"Yo no hablo con bagres. Hay gente a la que yo no le contesto, anoche he dicho que los bagres de acequia se mechan con los bagres de acequia y yo no lo soy. Yo escojo a mis enemigos, sorry", sentenció la periodista de espectáculos.