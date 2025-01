¡Al ritmo de 'Son de Amores'! Lis Padilla puso a bailar a los creadores de la canción, Andy y Lucas

Lis Padilla sigue gozando de popularidad tras hacerse viral con el trend de 'Son de amores'. Sin embargo, nunca imaginó que haría bailar a los propios creadores del tema, Andy y Lucas, con quienes se conectó a través de una llamada en el programa 'El Hormiguero'.

La influencer de la selva sorprendió al conectarse en vivo con el sintonizado programa español, donde pudo conocer a los creadores de la canción que la lanzó a la fama.

Lis contó que el trend de 'Son de amores' le cambió la vida completamente, ya que gracias a ello ha podido colaborar con varias marcas, además de trabajar durante varios meses en el programa de Ernesto Pimentel, 'El Reventonazo de la Chola'.

Padilla también enseñó a los creadores del tema su coreografía, que la hizo viral en el mundo entero. A través de videollamadas, Lucas y Andy pudieron realizar el trend de 'Son de amores' al estilo de Lis Padilla.

La reconocida tiktoker Lis Padilla, famosa por su baile al ritmo de "Son de Amores", ha sorprendido a sus seguidores al realizarse una lipotransferencia. Su decisión llega poco después de su ruptura con "El hombre de la casa", dando un giro emocional a este cambio en su apariencia.

Recientemente, Lis compartió su experiencia en Instagram y TikTok, donde mostró su entusiasmo por la cirugía. "¡Es hoy, es hoy! Gracias a Dios, salió todo bien" , escribió emocionada el día de la operación. Este cambio no solo se trata de su apariencia, sino también de un nuevo capítulo en su vida personal.

Después de la cirugía, Lis Padilla fue dada de alta, pero regresar a casa no fue tan fácil como pensaba por el proceso de recuperación.

"Ya me dieron de alta, estoy regresando a casa para tomar reposo. Me estoy yendo en esta posición por lo que me han hecho en mis glúteos", contó, con un toque de humor que siempre la caracteriza.