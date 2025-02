"A mí me gusta el bacilón": 'Loco' Vargas recuerda su pasado y habla sin filtros sobre los ampays en el fútbol

El exfutbolista Juan Manuel Vargas, mejor conocido como el 'Loco' Vargas, volvió a dar de qué hablar tras una entrevista en el podcast "TampocoTampodcast" de Kenji Fujimori. Sin pelos en la lengua, recordó su época de futbolista, opinó sobre los ampays en el deporte y habló sobre su relación con Blanca Rodríguez, con quien lleva más de dos décadas de amor.

Juan Manuel Vargas siempre ha sido una figura mediática, no solo por su talento en el fútbol, sino también por su vida fuera de las canchas. Su relación con Tilsa Lozano fue uno de los escándalos más sonados, ya que, en 2012, la modelo reveló en "El Valor de la Verdad" que tuvieron un romance clandestino.

Durante la entrevista en el podcast "TampocoTampodcast", Kenji Fujimori le preguntó directamente a el 'Loco' Vargas por los famosos ampays de futbolistas, y el exjugador respondió sin filtro:

"¿Qué debes estar haciendo? Algo malo. Yo cuando he salido, he tomado en mi barrio, en la calle (es) porque yo quiero. Ya siempre la camaraza, las veces que me han chapado a mí ha sido así: saliendo, tomando o algo, porque a mí me gusta el bacilón. Ahora que estoy retirado más todavía, pero siempre habrá uno con la cámara, porque siempre los chismefonos. Pero no, a mí me tiene sin cuidado", aseguró.