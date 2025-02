Daniella Cilloniz revela que Tilsa Lozano la echó de su casa por el 'Loco' Vargas: "Me tiró mis cosas"

La historia que pocos conocían salió a la luz. Daniella Cilloniz, exbailarina y actriz, reveló en una entrevista para el canal Café con la Chévez que Tilsa Lozano la echó de su casa por nada menos que Juan Manuel 'Loco' Vargas. La también periodista contó que su amistad con la ex 'Colita' se rompió por completo luego de un malentendido con el futbolista.

Tilsa y Daniella eran amigas y hasta se tatuaron juntas

Antes del escándalo, Tilsa y Daniella eran inseparables. Vivieron juntas en Lima cuando estudiaban en la Universidad San Ignacio de Loyola, y hasta se hicieron un tatuaje en honor a su amistad.

"Nos hicimos un tatuaje que dice 'Shoot for the stars' (Apunta a las estrellas). Ella lo tiene en el pie y yo en otro lado. Nuestra amistad era verdadera, compartimos muchas cosas lindas, pero luego todo se acabó", contó Daniella, recordando los buenos momentos que vivieron antes de la pelea.

¿Qué pasó entre Daniella y el 'Loco' Vargas?

El problema empezó cuando Daniella apuntó el número del 'Loco' Vargas sin decirle a Tilsa. En ese tiempo, el futbolista llamaba constantemente a la modelo, y un día, Cilloniz decidió apuntar su contacto.

Daniella Cilloniz sobre Juan Manuel Vargas. (Café con la Chevez)

Tiempo después, cuando quiso ingresar al hipódromo para ver una carrera de caballos, se le ocurrió escribirle a Vargas para que la ayudara a entrar. El jugador accedió sin problemas, pero parece que le contó a Tilsa, y ahí estalló la bomba.

"Tilsa pensó otra cosa. Tal vez creyó que yo lo quería atrasar. Quizás lo vio como una falta de respeto, y la verdad es que sí lo fue, pero no lo hice con mala intención", explicó Daniella. Cuando Lozano se enteró, no dudó en cuadrarla fuerte y marcar distancia. "Me preguntó: '¿Tú por qué tienes el teléfono?' y me cerró las puertas por mucho tiempo", confesó Cilloniz.

¡Tilsa la echó de su casa y le hizo las maletas!

El escándalo no quedó ahí. La ex 'Colita' no solo cortó su amistad con Daniella, sino que también la sacó de su casa sin contemplaciones.

"Sí, me tiró mis cosas, imagínate. Me dijo 'ven a recoger tus cosas' y me botó de su casa", reveló la actriz.

Daniella Cilloniz sobre por qué se enemistó con Tilsa Lozano. (Café con la Chevez)

Aunque no arrojó su ropa por la ventana, como en otros escándalos, le dejó sus maletas en la recepción para que se las llevara.

"No fue por la ventana, pero sí me dejó mis cosas en la recepción. Fui y recogí todo. Me hizo las maletas y me echó", recordó.

El 'Loco' Vargas era muy celoso con Tilsa

Daniella también confirmó que los celos eran parte de la relación de Tilsa y el 'Loco' Vargas. Según ella, el futbolista controlaba a Lozano a cada momento, incluso a la distancia.

"Él vivía en Italia y con el iPad ahí conectado, quería saber qué hacía Tilsa en todo momento", aseguró.

Con el tiempo, Daniella Cilloniz y Tilsa Lozano pudieron hacer las paces, pero este episodio marcó un antes y un después en su relación. ¡Tremendo escándalo del pasado!