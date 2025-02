Daniela Cilloniz revela que el 'Loco' Vargas armó un JUERGÓN con Vania Bludau: "Alquiló la suite"

Daniela Cillóniz abrió una caja de Pandora al revelar que Juan Manuel 'Loco' Vargas tuvo mucho interés en Vania Bludau luego de terminar su relación con Tilsa Lozano. La ex actriz recordó cuando el futbolista y la modelo, junto a ella, se fueron de fiesta a una suite de un exclusivo hotel de San Isidro.

En una reciente entrevista con un conocido diario local, la también periodista recordó que un amigo suyo la llamó para invitarla a almorzar junto a Juan Manuel, con la condición de que llevara a una amiga (Vania Bludau). Esa invitación terminó en una gran fiesta.

Según recordó la periodista, el exfutbolista de la Fiorentina alquiló una suite con varios ambientes y organizaron una celebración en la que hubo bastante alcohol.

Daniela indicó que la fiesta se extendió durante toda la madrugada y que el 'Loco' Vargas terminó "tirado" cuando ella se fue a trabajar en la mañana siguiente. Aunque no aseguró que haya pasado algo más, dijo que no vio nada indebido mientras estuvo en la suite.

"Al día siguiente me tenía que ir, tenía que trabajar y me fui, y creo que ella (Vania) también se fue al rato. Ya no sé qué habrá pasado...", agregó.