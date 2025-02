¿Patricio Parodi se le insinuó a Milenka cuando le pregunta cómo la vestiría?: "No compro nada"

Patricio Parodi ha vuelto a acaparar miradas, pero esta vez no por sus conocidas ex, Flavia Laos o Luciana Fuster. El influencer ha generado rumores de un romance con Milenka Nolasco tras varios videos cariñosos en redes sociales.

Desde hace días, las redes sociales han estado llenas de videos donde ambos aparecen muy cariñosos, desatando rumores de una posible relación. En un video de TikTok se les ve bailando juntos "BAILE INoLVIDABLE" de Bad Bunny.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en una cita grabada, donde Milenka propuso un reto de outfits.

"Yo te compro un outfit, tú me compras un outfit", le dijo Milenka. Patricio aceptó el juego, pero quiso saber más detalles: "¿Pero más o menos dime qué quieres? ¿Un outfit de noche, para la playa?". Sin embargo, la respuesta de Milenka dejó abierta la posibilidad de algo más atrevido: "Como te gustaría vestirme a mí, me gustaría vestirte a ti". Fue entonces cuando el exguerrero se mandó con todo: "Entonces no compro nada".