Johana Cubillas reaparece con 'saliente' de Macarena Vélez y deja claro: "No hablen sin saber"

Después de semanas de polémicas y declaraciones cruzadas, Johana Cubillas decidió reaparecer junto a su aún esposo, Juan Ichazo, dejando en claro que él sí tiene acceso a sus hijos y que no hay impedimentos de su parte. La hija del 'Nene' Cubillas usó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente y callar las especulaciones sobre su actitud ante la nueva relación de su expareja con Macarena Vélez.

A través de sus historias de Instagram, Johana Cubillas mostró imágenes donde se le ve muy cerca de Juan Ichazo, 'saliente' de Macarena Vélez, asegurando que ella no pone barreras para que él comparta con sus pequeños.

"Ven, por eso no hablen sin saber. ¿Entonces yo soy la ardida que cuida a sus hijos? Desde que nos separamos, él sale todos los sábados y los viernes. Yo no he tenido la posibilidad de salir nunca porque tengo que cuidar a mis hijos. Si fuera la ardida, estaría haciendo un escándalo, pero me quedo tranquilita cuidándolos porque son mi prioridad. No es que él no los ame", expresó Cubillas, desmintiendo las acusaciones en su contra.