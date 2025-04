Mujer se pone de acuerdo con la amante de su novio para exponerlo: "Lo saqué a patadas"

Paola Romero, una joven colombiana, compartió su dolorosa experiencia a través de un video en TikTok que rápidamente se hizo viral. En él, relató que había descubierto una impactante verdad sobre su relación. Después de un año de noviazgo, Paola se enteró de que su novio le era infiel, ya que mantenía una relación paralela con su ex pareja, con la que además tenía un hijo.

En su video, Paola explicó que la otra mujer, al enterarse de la situación, decidió contactarla para hacerle un favor: enseñarle una lección al hombre infiel. Ambas acordaron citarlo en un restaurante para enfrentarlo y hacerle pagar por sus mentiras.

Paola y la joven llegaron al lugar, pero el hombre nunca apareció, y comenzaron a sospechar que podría estar evadiendo la confrontación. Tras esperar un buen tiempo, una de ellas decidió irse del restaurante, convencida de que él había intentado manipular la situación.

Sin embargo, poco después, el hombre llegó al restaurante. Paola no perdió tiempo y lo encaró de inmediato. Con rabia, le exigió explicaciones por sus mentiras y por haber mantenido en secreto su relación con la madre de su hijo, además de estar involucrado con otra mujer. En ese momento, Paola, visiblemente furiosa, le gritó e incluso lo echó a patadas del lugar mientras él intentaba disculparse.

Aunque el hombre le ofreció varias disculpas y expresó su deseo de retomar la relación, Paola dejó claro que no quería volver a saber nada de él. Decidió cortar todo contacto y sacarlo definitivamente de su vida. A pesar de los intentos del hombre de reconquistarla, ella se mostró firme en su decisión de dejar atrás esa experiencia dolorosa.

Paola concluyó su video afirmando que, aunque este episodio fue difícil, aprendería de él y seguiría adelante, priorizando siempre su bienestar emocional y aprendiendo a poner límites en futuras relaciones.

El video de Paola se volvió viral en cuestión de horas y miles de personas estaban a la expectativa de que la joven contara el desenlace de la historia. Además, todos la apoyaron diciéndole que no todos los hombres son malos y que ese novio en especial merecía un castigo.

"Tengo una historia, pero me da una pena subir un vídeo contándola", "No todos son iguales, pero TODOS te enseñan a no confiar en ninguno", "Animo, yo tenia mujer y me engaño y gracias adiós llega alguien mejor", expresaron en comentarios.