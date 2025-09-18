RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Gustavo Salcedo aclara polémica tras salida de Maju Mantilla de la TV: "No quiero que nos sigan molestando"

El empresario Gustavo Salcedo negó haber confirmado un supuesto engaño de Maju Mantilla y pidió respeto a su familia tras la sorpresiva renuncia de la conductora a su programa de TV.

Gustavo Salcedo se pronuncia tras salida de Maju Mantilla de 'Arriba mi gente'.
Gustavo Salcedo se pronuncia tras salida de Maju Mantilla de 'Arriba mi gente'. (Composición: La Karibeña)
18/09/2025

La salida de Maju Mantilla del programa "Arriba mi gente" sigue generando controversia. La exreina de belleza anunció en vivo su renuncia al magazine de Latina, en medio de rumores de una presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo. Ante la creciente atención mediática, el deportista rompió su silencio y pidió respeto para su familia en un momento tan delicado.

Gustavo Salcedo pide respeto a su familia

Gustavo Salcedo reapareció ante las cámaras de "Amor y Fuego" poco después de que se confirmara la salida de Maju Mantilla del programa de Latina. En sus primeras declaraciones, el deportista desmintió cualquier intención de exponer a su esposa o de confirmar un supuesto engaño.

"No, en lo absoluto (quise evidenciarla). Yo ya hablé, les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto. Les pido respeto a mi familia", expresó con firmeza, marcando distancia de los rumores que circulan en distintos medios de comunicación.

Además, Salcedo también lamentó el hostigamiento que, según él, ha sufrido su entorno familiar desde que comenzaron las especulaciones

"Hay un montón de invenciones en la prensa, yo no he dicho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando", añadió antes de retirarse rápidamente en su vehículo, evitando mayores comentarios.

Maju Mantilla mantiene el silencio

Mientras tanto, Maju Mantilla ha preferido no pronunciarse tras su abrupta salida del programa matutino. Las cámaras de "Amor y Fuego" la interceptaron en el estacionamiento de una clínica, pero la exconductora evitó cualquier comentario sobre su situación personal.

"Esto es un lugar privado, no se puede entrevistar, permiso", dijo de manera breve antes de cerrar la puerta de su auto y retirarse del lugar. Su actitud confirma que, por el momento, no tiene intención de ofrecer declaraciones públicas respecto a los rumores que la rodean.

La renuncia de Maju Mantilla a "Arriba mi gente" sigue dando que hablar, alimentando las especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial. Pese a la presión mediática, Gustavo Salcedo insistió en que no ha confirmado ninguna infidelidad y solicitó respeto para su familia.

