¡Regresaría a la TV! Laura Huarcayo reemplazaría a María Pía Copello en 'MQM', según 'Metiche'

Desde que Magaly reveló que María Pía Copello ya no continuaría en 'Mande quien mande', se habló mucho sobre su reemplazo. Es así como el popular 'Metiche' afirmó que la conductora de TV que ocuparía su lugar sería Laura Huarcayo.

Laura Huarcayo entraría a 'Mande quien mande'

En el programa 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio encendió las noticias al revelar que a pesar de las posibles conductoras para ocupar el lugar de María Pía Copello, estaría ya separado para Laura Huarcayo y su regreso a la televisión sería este lunes 23 de septiembre.

"Se habló de Tula Rodríguez, que estuvo hoy en 'MQM', han bromeado con Brenda Carvahlo, se habla de Rebeca Escribens, Natalie Vértiz, de Johanna San Miguel. Ya está confirmado, ojalá no me vaya a equivocar, es Laura Huarcayo quien desde este lunes conducirá 'Mande quien mande'", expresó Kurt en su programa.

Incluso, el popular conductor de televisión comentó que Laura nunca debió irse de la televisión peruana. Hace poco estuvo de invitada en 'Mande quien Mande' donde también bromearon que ella reemplazaría a María Pía Copello y ahora, sería realidad.

María Pía Copello conduciría programa nocturno los sábados

Kurt Villavicencio reveló que María Pía Copello no dejaría la televisión, ni en canal 4. La popular influencer estaría pasando a realizar un programa de entretenimiento para los sábados a partir de las 10 de la noche, el anterior horario estelar de Gisela Valcárcel.

"Solo hasta este viernes estaría María Pía Copello, pero no se iría de Ameríca TV. Se iría a conducir un programa los días sábados después del Reventonazo de la Chola, en el horario que de por muchísimos años tuvo Gisela con el programa 'El Gran Show'", dijo.

Así mismo, contó con quiénes estaría acompañada la conductora de TV y los productores encargados de este proyecto que saldría a la luz a inicios del próximo año.

"No solo sería Copello, sino que tendría como conductor a Edson Dávila y el productor sería Peter Fajardo, de acá a tres meses o sea para enero o febrero de 2026. También habría otro productor más, pero tiene una amplia trayectoria en la televisión peruana", sentenció.

De esta manera, el conductor Kurt Villavicencio afirmó que María Pía Copello dejaría el programa 'Mande quien mande' este viernes y el lunes, estaría llegando Laura Huarcayo realizando su regreso triunfal a la televisión para reencontrarse con la 'Carlota', como hace varios años atrás.