Tula Rodríguez estaría dispuesta a enamorarse, pero no quiere un colágeno: "No estoy para mantener"

La actriz Tula Rodríguez tuvo una larga relación amorosa con el productor Javier Carmona, pero que lamentablemente falleció en 2020. Desde entonces, la conductora de TV ha estado soltera y afirma que está lista para enamorarse de nuevo aunque no ha encontrado nadie aún.

¡Quiere enamorarse de nuevo!

En una entrevista con el programa 'Más Espectáculos', Tula Rodríguez fue entrevista sobre su vida amorosa. La actriz recuerda que hace un tiempo alguien trató de tocar la puerta de su corazón, pero no llegó a nada. Aún así, revela que su hija estaba enterada de ello.

"Una vez dije 'hay voy a ver', pero no. Igual ella (su hija) lo sabía, una vez conversamos, sabe que mamá tiene derecho a enamorar y hacer su vida, pero me dedico 100 por ciento a ella", señaló.

Así mismo, afirma que ya tiene el derecho de empezar nuevamente en su vida sentimental con alguien más. Aunque agrega que ninguno ha llegado para moverle el piso como lo tuvo con su esposo Javier Carmona.

"Han pasado ocho años de todo esto, en 15 años de la partida legal cuando se fue de este mundo. Creo que ya tengo derecho, pero todavía no ha llegado alguien que me mueva el piso", agregó.

Tula Rodrígue en más espectáculos pic.twitter.com/muHQq9ULGi — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 17, 2025

Tula Rodríguez quiere un hombre, no colágeno

Después, la conductora de TV comentó algunos de los requisitos que tendría la persona que quiere conquistarla. Entre lo más importante, señaló que quiere a un hombre maduro, que ya sea padre.

Aunque también dejó en claro que no desea entablar una relación con una persona menor a ella, los conocidos 'colágenos'. Afirma que está en una etapa de su vida que solo cría a su hija y no a otras personas, ni siquiera para mantener a otra personas.

"Requisitos: mínimo que sepa bailar, que se papá de 40 para arriba (no colágenos) no me gustan porque yo no estoy para mantener ni para que me mantengan. Claro, si quiere sumarme no me molesto. Yo quiero un varón, no quiero criar, solo crío a mi hija nada más". dijo claramente Rodríguez.

De esta manera, Tula Rodríguez afirmó que viene pasando por momentos muy buenos con su hija, pero que quiere regresar al ámbito amoroso. Aunque no ha encontrado a la persona indicada, quiere un hombre maduro, responsable y que ya sea padre. Dejando en claro que 'colágenos' no desea en su vida ahora ni nunca en una relación.