Yolanda Medina manda 'dardo' a Pamela López tras ser vinculada con cantantes: "Quería armar su orquesta"

Como ya se conoce, Yolanda Medina tiene un vínculo de amistad con Pamela Franco y no duda en decirle de todo a Pamela López. Ahora, la artista se mando con tremendo comentarios hacia la ex de Christian Cueva tras ser vinculada con varios cantantes.

Yolanda Medina contra Pamela López

Por medio de una entrevista para el programa 'Todo se filtra', Yolanda Medina utilizó las cámaras para mandar una nueva chiquita a Pamela López tras ser vinculada con Dayron Martín. La artista señala que antes de hablar debe inspeccionar su pasado para no ocultar nada.

"Una mujer o nosotras tenemos que estar un poquito preparadas, para saber qué pasado hemos tenido. El sol no se tapa con un dedo, debemos hacer un mea culpa de qué hemos hecho en el pasado, ¿no?", señaló ante las cámaras.

Después, la reportera señaló que últimamente la actual novia de Paul Michael está siendo vinculada con más artistas de la cumbia. Ante esto, la amiga de Pamela Franco le manda tremendo 'dardo' afirmando que la López quería armar su orquesta.

"Lo que creo es que ella quería formar una orquesta. Yo le deseo lo mejor a Pamela López, que siga recolectando músicos, que siga lanzando al estrellato a nuevos valores. Hoy es productora musical, la niña, no lo sabíamos", dijo entre risas.

¡Los rumores con Dayron Martín!

Como se conoce, Yolanda Medina forma parte del mundo de la cumbia desde hace muchos años visitando varias partes del Perú. Es así como al halar de la relación del cantante Dayron Martín con Pamela López cuando él era parte de un grupo en Trujillo, la líder de Alma Bella escuchó sobre los fuertes rumores.

Incluso, afirma que si no lo ha hablado antes es porque nunca hubo pruebas físicas como fotografías y videos, pero en aquella ciudad sonaba muy fuerte las acciones de la ex de Cueva. Por ello, señala que no lo dijo antes, pero ahora los involucrados han salir a contarlo todo.

"En este mundo musical todos hablan, tengo amigos músicos en todas partes, pero una mujer no habla sin pruebas, ni chismes de terceros", agregó durante la entrevista.

De esta manera, Pamela López viene siendo vinculada con varios cantantes desde que Dayron Martín habló. Ante esto, Yolanda Medina no dudó en burlarse de las acciones de la ex de Christian Cueva afirmando que al parecer quería formar una orquesta, pero dice que no la juzga.